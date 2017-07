Wandelgroep Zoetermeer bij Vierdaagse: 'We gaan er alles aan doen om hem over de streep te helpen '

ZOETERMEER - Wandelgroep Zoetermeer is inmiddels gestart met de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De meeste wandelaars kunnen goed meekomen, maar sommige hebben al enorme last van pijn in de knieën, liezen en veel blaren. 'Een van de jongens waarmee we lopen heb ik echt met veel spierpijn over de streep moeten helpen', zegt looptrainer René tegen Omroep West.

René moest er alles aan doen om een van zijn wandelaren te laten finishen. Hij heeft het flink zwaar gehad, maar hij is gefinisht.' De trainer zal er alles aan doen om de zwaar gehavende wandelaar ook donderdag weer de eindstreep te laten halen. 'Het is mij de eer te na om hem te laten opgeven. Hij moet een echte blessure hebben en anders gaan we hem over de streep helpen.' Van de 135 deelnemers in de Zoetermeerse groep is nog niemand uitgevallen.Na de tropische hitte is het donderdag iets minder warm, maar alsnog ligt de temperatuur rond de 25 graden in Nijmegen. 'Goed drinken en rusten, zorgen dat de zon niet volop op je hoofd brandt. Het blijft doorbijten', aldus de looptrainer. Ook wordt er nog eens de nodige regen verwacht.De Nijmeegse Vierdaagse gaat vandaag langs de Zevenheuvelenweg. Volgens René is dat net een Touretappe met allemaal caravans langs de weg. 'Als je de Zevenheuvelen oploopt, is het altijd fantastisch. Er is altijd veel muziek en het is altijd gezellig. Dat sleept je er altijd doorheen.'