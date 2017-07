Storing KPN na kabelbreuk Zoetermeer verholpen

Archieffoto

ZOETERMEER - De storing van diensten van KPN in Zoetermeer was donderdagochtend om 5.00 uur verholpen. Enkele honderden klanten van KPN in Zoetermeer hebben woensdag bijna de hele dag zonder internet gezeten.





De storing begon woensdag omstreeks het middaguur. KPN verwachtte eerder de storing in de loop van de avond te hebben opgelost.



