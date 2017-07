DE LIER - De eigenaar van de Filmclub in de Lier heeft dinsdag een overvaller verjaagd met een schaar. Dat meldt mediapartner WOS.

Dinsdag probeerde een man de videotheek aan de Kickerweg in de Lier te overvallen . Hij is uiteindelijk er vandoor gedaan nadat de eigenaar hem met de schaar wegjoeg. In totaal is er in de Filmclub al drie keer een overval gepleegd en er is twee keer ingebroken.