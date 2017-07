Verkeershufters harder aangepakt; rijden met 12 whisky's is voortaan roekeloos

REGIO - De maximale straf voor ernstige verkeersdelicten wordt verhoogd. Minister Blok van Veiligheid en Justitie werkt aan nieuwe wetgeving. Aanleiding is de discussie over roekeloos rijden. Een man die 12 whisky's dronk en een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A12, reed volgens de rechter niet roekeloos.

De man knalde eind december 2015 op de A12 bij Zoetermeer stomdronken achter op een andere auto . Hij hoefde van de rechter de cel niet in, maar kreeg een werkstraf van 240 uur. Volgens de rechter was er geen sprake van roekeloos rijden, maar van 'aanmerkelijk onvoorzichtig' rijden Hetzelfde probleem speelde in de zaak tegen een man die in februari 2015 een 28-jarige vrouw uit Den Haag doodreed op een zebrapad in Rotterdam. De bestuurder reed door na het fatale ongeluk. De man kreeg een werkstraf , omdat niet kon worden bewezen dat hij onvoorzichtig had gereden.Veel slachtoffers of nabestaanden van verkeersongelukken vinden de straf die de veroorzaker van het ongeluk krijgt te licht. Rechters worstelen met de definitie van roekeloos rijden . De minister beloofde de wetgeving te bekijken en zo nodig aan te passen.Blok wil de straffen verhogen voor rijden onder invloed, doorrijden na een ongeluk, rijden zonder rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen. Ook zal het begrip roekeloos rijden anders worden ingevuld, zodat meer situaties waarin roekeloos wordt gereden kunnen worden bestraft.Tot slot wil de minister mogelijk maken dat de politie meer opsporingsbevoegdheden krijgt in situaties waarin bestuurders zijn doorgereden na een ernstig ongeval met letsel of een dodelijk ongeval.