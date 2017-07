Aantal loslopende honden beperkt: risico's te groot

Honden aan de lijn aub

VOORSCHOTEN - In Voorschoten mag je binnenkort in het hondenlosloopgebied Rosenburgh niet meer dan drie honden per persoon tegelijkertijd los laten lopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe besloten omdat hondenuitlaatservices gebruik maken van dit gebied. Ze nemen daarbij per persoon veel honden mee. Volgens het college is het risico dat er iets gebeurt tussen de loslopende honden van de uitlaatservice en andere honden daarbij groot. Uit oogpunt van veiligheid is daarom besloten tot een beperking van maximaal drie honden per begeleider.



De regeling gaat op 1 september in en zal met borden worden aangegeven. Het losloopgebied Rosenburgh bestaat uit vier wandelpaden: het voetpad rondom begraafplaats Rosenburgh; het wandelpad rondom het hertenkamp; de gehele strook Rosenburgherlaan en de strook Laantje van Van Wissen tussen de T-splitsing en het natuurpad Rosenburgh.