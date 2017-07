Haagse burgemeester Pauline Krikke vertrekt van Twitter: ze vindt Instagram veel leuker

DEN HAAG - Het was een hoop gedoe, maar begin april had de 'nieuwe' Haagse burgemeester Pauline Krikke haar eigen Twitter account. Maar nu blijkt dat ze al weer weg is van het sociale medium. 'Ze vindt Instagram veel leuker', zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Een journalist maakte een profiel aan onder de naam van Pauline Krikke. Gelukkig bleek hij zo sportief om het account over te dragen en dat leverde hem zelfs een bloemetje op. Na twee weken kwamen de eerste berichten van haar hand op Twitter terecht. En daarin kondigde ze vrijwel meteen aan naar Instagram te verhuizen.De ruim 900 volgers van Krikke vissen sindsdien dus achter het net. Op Instagram lijkt ze trouwens ook niet heel actief: de laatste twee dagen is er geen foto verschenen.Maar dat heeft een simpele verklaring, legt haar woordvoerder uit: 'Ze is nu even met vakantie'. Wellicht kunnen we dus nog wat vakantiekiekjes tegemoet zien. Of ze dat durft moet natuurlijk nog maar blijken. Aan haar man Ron Miltenburg zal het vast niet liggen, die deelde eerder op verzoek een romantisch vakantiekiekje van het gelukkige stel in Parijs met Omroep West. Ook stuurde de oud-journalist heel spontaan een foto van zichzelf samen met zijn grote liefde op Bonaire Hopelijk kan 'de burgemeester-gemaal', zoals hij zichzelf noemt, zijn echtgenote ervan overtuigen nog een paar leuke kiekjes met het gewone volk te delen. Overigens doet Krikke het nu al sowieso veel beter dan haar voorganger Jozias van Aartsen. Die werd in zijn tijd als burgemeester van Den Haag nimmer op de sociale media gesignaleerd.