Verguisde vishandel leerde van Haringtest: 'Haring nu altijd onder de 7 graden'

MONSTER - De AD Haringtest komt er weer aan. Zaterdag lezen ruim 140 visboeren in die krant of hun haring boven of onder de maat is. Vishandel SeaZo uit Monster kreeg het vorig jaar zwaar te verduren; met als eindcijfer 2 kwam de zaak als een van de slechtste uit de test in onze regio. Hoe gaat het nu met de winkel?

De woorden van de specialisten van het AD waren destijds alles behalve vleiend: 'SeaZo noemt zichzelf ‘specialist’. In haring verzieken? Bruin verkleurde, rans ruikende papperige stukjes visvlees nodigen niet uit tot proeven. Vies!''Ze hadden wel een punt', zegt Martin Groen, eigenaar van SeaZo. 'Hij was schoon en van goede kwaliteit, maar de temperatuur was gewoon veel te hoog.' Groen zegt na de uitslag meteen maatregelen te hebben genomen. 'We snijden de haring nu op het ijs, alles beneden de 7 graden. En soms geven we een zakje ijs mee als klanten het visje thuis willen opeten.'Daarnaast hebben Martin en zijn vrouw Barbara een uitgebreide haringcursus gevolgd in Vlaardingen.Gelukkig voor Martin heeft hij geen klanten verloren na de uitslag van de test. Sterker nog, hij zegt veel positieve reacties te hebben ontvangen. 'Veel klanten zeiden dat ze zich niet in de recensie konden vinden. Een paar mensen hebben zelfs hun abonnement op de krant opgezegd!'Helaas kan SeaZo dit jaar niet aan het AD bewijzen dat ze de kwaliteit van hun haring hebben verbeterd. Er is niemand langs geweest. 'Je krijgt in principe ook altijd bericht als ze komen, maar dit jaar heb ik geen brief of e-mail ontvangen. Hopelijk zijn we volgend jaar weer aan de beurt.'