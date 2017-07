Paleistuin opgeruimd, maar rommel stapelt zich alweer op

Phillip Lichtveld is de viezigheid in de tuin zat. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De Paleistuin in Den Haag is twee weken geleden opgeruimd na een klacht van bootcamptrainer Philip Lichtveld over de viezigheid die er ligt.

Philip Lichtveld geeft regelmatig bootcamptraining in de Paleistuin. Hij zag daarbij de vele vooral sigarettenpeuken liggen en nam contact op met de gemeente. Hij zegt tegen Omroep West dat het probleem nog niet opgelost is. Er is weliswaar opgeruimd, maar de rommel stapelt zich weer op. 'Vooral mensen die blowen laten veel rommel achter zich'.



De gemeente heeft contact met hem opgenomen. Een medewerker van wethouder Boudewijn Revis heeft Lichtveld verteld dat het schoonhouden van de stad 'een verantwoordelijkheid is van de stadsdelen. Die hebben dat weer uitbesteed en daar gaat het af en toe mis. Soms worden er dan stukken overgeslagen'.