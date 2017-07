Nabestaande MH17 over column in AD: 'Dit is scoren over de hoofden van nabestaanden en slachtoffers'

DEN HAAG - Een column van Hanina Ajarai in het AD over de vliegramp met de MH17 levert veel boze reacties op. In haar stukje schrijft Ajarai dat de ramp met het toestel van Malaysia Airlines, waarbij 298 mensen om het leven kwamen, haar helemaal niets doet. Niet alleen op internet wemelt het van de reacties. Er waren veel Nederlanders aan boord. Een van de slachtoffers was de 17-jarige Elsemiek de Borst uit Monster. Haar vader, Hans de Borst, is behoorlijk ontstemd over de column, zo zegt hij tegen Omroep West.

In de gewraakte column schrijft Ajarai onder meer: 'Ik moet bekennen: op emotioneel niveau doet het mij niets. Ik heb geen seconde getreurd om de slachtoffers, ik ben niet geïnteresseerd in het onderzoek en de rechtszaak en ik sla de meeste berichtgeving over de MH17 over.' En: 'Begrijp me niet verkeerd: ik vind het zielig voor de nabestaanden en ik had gewild dat de ramp niet was gebeurd maar het raakt bij mij geen snaar.'De Borst, die vrijdag bij de herdenking van de ramp nog liet weten elke seconde aan zijn dochter te denken , las donderdagochtend de column nietsvermoedend in de krant, waarop hij geabonneerd is. 'Mijn eerste reactie was: doodzwijgen die hap. En daarna dacht ik: weg met die krant, ik ga opzeggen.' Eigenlijk wil hij er het liefst geen aandacht aan besteden, want, zegt hij: 'het is aandachttrekkerij van iemand die zichzelf interessanter vindt dan iets wat grote impact heeft in de maatschappij, zoals het ongeluk met de MH17.'In haar column schrijft Hanina Ajarai dat ze wél geïnteresseerd is in de ineenstorting van Ajacied Abeldhak Nouri. 'In mijn nachtgebeden prevel ik zijn naam en bid tot God voor totale genezing, voor een wonder.' Waarom ze niet rouwt om de slachtoffers van de vliegramp maar wel om de voetballer, zegt ze zelf ook niet kunnen verklaren. 'Is het omdat Nouri een moslim is? Een Marokkaanse Nederlander net als ik? Omdat het mijn broertje had kunnen zijn? En Nouri's moeder mijn moeder had kunnen zijn?'Ajarai heeft wat De Borst betreft de vrijheid om een column te schrijven. 'Maar iemand van de hoofdredactie zou toch moeten zeggen: Kan dit wel? Nou, kennelijk wel. Maar ik vind het over de schreef gaan.' In de gewraakte column merkt de schrijfster zelf op dat het niet haar bedoeling is te provoceren of iemand te kwetsen, 'ook al kan ik de scheldkannonades die volgen op deze column vast wel uittekenen.'De Borst: 'Ik vind het vooral verdrietig. Het is scoren over de hoofden van nabestaanden of slachtoffers. Maar als de hoofdredactie dat prachtig vindt, scoort het misschien nog wel wat nieuwe lezers.' Hij was aanvankelijk van plan een ingezonden brief aan de krant te sturen. 'Maar ik zeg het nu tegen Omroep West, dat zie ik dan bij dezen maar als platform.'De hoofdredactie van het AD was donderdagochtend niet bereikbaar voor een reactie op de ophef over haar columnist . Ook Hanina Ajarai was niet bereikbaar voor commentaar op de ophef. Of de column tot veel opzeggingen van AD-abonnees heeft geleid is niet bekend.