Bajesklanten Alphen, Den Haag en Zoetermeer vaker betrapt op drugs

Foto: ANP

REGIO - In 2016 zijn honderden bajesklanten meer betrapt op drugsgebruik dan twee jaar ervoor. In de gevangenissen in Alphen aan den Rijn, Den Haag en Zoetermeer nam in die periode het gebruik met bijna 45 procent toe. Vooral cannabis en het kalmeringsmiddel benzodiazepine waren populair.

Vooral in de gevangenis van Zoetermeer nam het drugsgebruik onder gedetineerden significant toe. In 2014 werden daar nog 723 mensen positief getest, terwijl vorig jaar maar liefst 1183 gevangenen werden gespot met drugs. Een toename van zo'n 63 procent.



Het drugsgebruik binnen de gevangenis wordt getest via urine-onderzoek. 'Die worden steekproefsgewijs genomen en sowieso bij opname en na terugkomst van verlof', laat een woordvoerder weten. 'Drugs zijn nadrukkelijk niet toegestaan in de gevangenis, omdat ze risico's opleveren voor de veiligheid van de gedetineerden en onze medewerkers.'



Rustgevende drug



Opvallend is de populariteit van de rustgevende drug benzodiazepine in de drie gevangenissen. Vooral in de Scheveningse gevangenis is deze drug zeer geliefd: in drie jaar tijd stond benzodiazepine onafgebroken op de eerste plaats als meest gebruikte drug.



'Benzodiazepine is een slaap -en kalmeringsmiddel, die meestal wordt verkregen op doktersrecept. Het wordt ook gebruikt door mensen met angststoornissen en psychische problemen. De middelen zijn meestal gewoon op internet te bestellen', laat drugsvoorlichter Floor van Bakkum van Jellinek weten.



Gevangenis insmokkelen



De toename in drugsgebruik in de gevangenis betekent niet per se dat er meer drugs de gevangenis worden ingesmokkeld, laat een woordvoerder weten. 'Gevangenen kunnen ook positief worden getest na een periode van verlof. Cannabis is bijvoorbeeld tot drie weken na nuttiging terug te vinden in iemands lichaam.'



Ook is het aantal urine-onderzoeken in de periode 2014-2016 toegenomen. In alle drie gevangenissen namen de controles toe en daarmee ook de kans dat er drugs bij gevangenen kan worden aangetroffen.



Drugshonden



Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat het drugsgebruik binnen de gevangenismuren een punt van continue aandacht is. 'Drugs binnen de gevangenis zijn bijna niet uit te sluiten, maar we doen er alles aan om het te minimaliseren. Zo werken we steeds intensiever samen met het Trimbos-instituut en maken we meer gebruik van speciaal getrainde drugshonden', laat de woordvoerder tot slot weten.