Nepagenten gijzelen man en stelen busje

Politie (archieffoto)

REEUWIJK - Twee nepagenten hebben dinsdag op de A12 richting Gouda de bestuurder van een witte bestelbus gegijzeld en meegenomen naar De Bilt. Daar werd de man uit zijn busje gezet. De bestelauto werd later aangetroffen in de omgeving van de Bilt. Dat heeft de politie donderdag gemeld.

De bestuurder van de witte bestelbus kreeg net voor de afslag Reeuwijk een 'politie volg' teken van een donkere personenauto. Hieraan gaf hij gehoor en volgde de auto op de afrit Reeuwijk en via de rotonde op de N459 terug richting Bodegraven. Hier kwamen beide voertuigen in de berm tot stilstand.



Uit de personenauto sprongen twee gemaskerde mannen die de bestuurder van de bestelbus dwongen achter in zijn bus plaats te nemen. De bestelbus en auto werden richting De Bilt gereden. Daar werd het slachtoffer achtergelaten. De bus werd dinsdagavond terug gevonden in de omgeving van De Bilt. Niet bekend is of er iets is buitgemaakt. De politie is op zoek naar getuigen van het voorval.