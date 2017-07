Jihadbruid Laura Hansen waarschijnlijk op vrije voeten

DEN HAAG - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt mag Laura Hansen haar proces in vrijheid afwachten. Ze verzetten zich niet tegen een verzoek daartoe van de verdediging. Dat bleek donderdag tijdens een zitting in de rechtbank in Rotterdam. De rechter zal hier woensdag een besluit over nemen.

Het OM verdenkt Laura nog steeds van deelname en de voorbereidingen van deelname aan een terroristische organisatie. Ook zijn er volgens de aanklager nog veel vragen niet beantwoord. Toch hebben ze om een voorlopige vrijlating gevraagd. Daarbij stelt het OM wel een aantal eisen, zoals een contactverbod, hulpverlening en geen contact met media.Het Openbaar Ministerie ging er vanuit dat de mogelijkheid bestond dat Laura terug was gekeerd met de opdracht om een aanslag te plegen in Nederland. Tijdens de zitting bleek donderdag dat het OM geen aanwijzingen heeft voor dit scenario. Ze zijn dan ook gestopt met het onderzoek hiernaar.Het OM denkt wel dat Laura bewust is afgereisd naar IS-gebied. Dat zou blijken uit chatsessies. Ook heeft een getuige, die het stel naar Schiphol bracht, gezegd dat Laura wist dat ze naar kalifaat ging.De 21-jarige Laura zit inmiddels zo'n negen maanden vast op een speciale terreurafdeling van de gevangenis in Vught. Vorig jaar dook zij ineens op met haar kinderen, op de Koerdische televisie. Op 12 juli ontsnapte ze uit IS-gebied, haar man raakte gewond tijdens die ontsnapping en bleef achter.De zaak wordt waarschijnlijk aan het eind van de zomer inhoudelijk behandeld. Volgens het OM is het onderzoek zo goed als afgerond. Het wachten is op de uitwerking van twee verhoren en een rapport van een deskundige. Laura zelf weigert mee te werken aan het afleggen van verdere verklaringen.De verdediging wil graag nog een aantal mensen horen. Onder anderen een Koerdische generaal en een medewerker van het Familiesteunpunt. Ook willen het OM en de advocaat graag de ex-man van Laura horen.Het OM heeft Irak inmiddels om gevraagd om zijn uitlevering. Daar hebben ze nog geen antwoord op. Als het niet lukt om Laura's ex te horen wil het OM daar niet op wachten. De advocaat zou het anders graag via een videoverbinding willen proberen.Tijdens de zitting werd een psychiater gehoord van het Pieter Baan Centrum. Zij sprak twintig uur met Laura. Volgens de deskundige heeft Laura traumatische dingen meegemaakt, die ze nog wel eens herbeleeft. Ze denkt daarom ook dat ze geholpen is met een speciale therapie.Verder vertelde ze dat Laura veel huilde, maar dat haar emoties echt waren. 'Ik weet niet of het waar is wat zij zegt, maar de emoties waren oprecht.' De deskundige raadt aan om minderjarigenstrafrecht toe te passen op Laura.De uitreizigster liep achter in haar ontwikkeling. Ze vertrok op haar negentiende maar 'was wel wat naïever', aldus de deskundige. Daarbij acht zij de kans op herhaling klein.