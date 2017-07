Hoofdredactie AD over omstreden column MH17: 'Niet onze mening, maar het is een vrij land'

DEN HAAG - Adjunct-hoofdredacteur Jan 't Hart van het AD snapt de commotie die is ontstaan na een column in zijn krant over de ramp met de MH17. Dat zegt hij donderdagmiddag tegen Omroep West. In de betreffende column schrijft Hanina Ajarai dat ze 'geen seconde heeft getreurd' over de 298 slachtoffers van de vliegramp. Bij die ramp kwamen veel Nederlanders om het leven. De column zet niet alleen kwaad bloed bij nabestaanden, maar leidt ook tot veel negatieve reacties op internet.

De ophef ontstond nadat het AD donderdagochtend de column van Ajarai in de krant afdrukte en op internet publiceerde. Tegen Omroep West zei Hans de Borst uit Monster, wiens dochter van 17 jaar oud omkwam bij de vliegramp, dat de column hem verdriet deed. 'Het is scoren over de hoofden van nabestaanden en slachtoffers ', zo zei hij desgevraagd tegen Omroep West.De adjunct-hoofdredacteur van de krant zegt dat hij de column voor publicatie heeft gelezen. 't Hart: 'Het is mijn mening niet, zeker niet. Ook niet van de krant. We hebben als krant juist altijd veel compassie getoond met de slachtoffers en nabestaanden. Dat zullen we blijven doen. Maar Hanina is een columnist en zij beschrijft hier haar persoonlijke worsteling. Het is niet mijn worsteling, maar die van haar.'Wat zegt hij tegen nabestaanden zoals De Borst, die bepaald niet te spreken zijn over de column? 'Nabestaanden kunnen zeker met mij bellen. Ik zal hen dan zeggen dat het geen standpunt is van de krant, maar een persoonlijke worsteling van de columnist. Dat mag, het is een vrij land.''t Hart voelde wel aan dat er gedoe ging komen de krant deze column zou publiceren. 'We hebben meer columnisten en we hebben vaker dit soort reacties. Dat is het wezen van een dagblad. Maar wij zijn er ook heel erg voor dat mensen, zeker columnisten, gewag doen van hun persoonlijke worsteling. Dingen verbieden zit niet in ons DNA.'Op sociale media speelt de Marokkaanse en islamitische achtergrond van columniste Ajarai een rol in de veelal negatieve reacties. In haar column vraagt ze zich bijvoorbeeld af waarom ze wel rouwt voor Ajacied Abeldhak Nouri en niet om MH17. 'Komt het omdat Nouri moslim is? Een Marokkaanse Nederlander net als ik?', schrijft ze. Maar of haar achtergrond een rol speelt in de hoeveelheid negatieve reacties, daarover wil 't Hart niets zeggen. 'Dat moet u aan de mensen vragen die kritiek leveren.' Sommige reacties suggereren dat de krant de columniste alleen maar heeft aangenomen vanwege deze achtergrond. 'Dat is niet zo', zegt 't Hart met enige nadruk.Ook wordt door veel mensen op sociale media geschreven dat ze hun abonnenement op het AD gaan opzeggen vanwege de gewraakte column. Maar of de abonneeservice van de krant al wordt platgebeld? 'Daar hebben we nog niks van gemerkt, maar ik heb nog geen goed overzicht daarvan', vertelt 't Hart. Ajarai zelf is donderdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar.