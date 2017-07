In de zomer vrijwillig in de schoolbankjes: 'Helemaal niet erg!'

De jongeren oefenen de taal door te knutselen / Foto: Omroep West

DELFT - De zomervakantie op de scholen is begonnen, maar in Delft studeren dertig jonge vluchtelingen vrolijk verder. In een vrijwillig opgezet taalprogramma proberen ze hun Nederlands te verbeteren en oefenen ze met theater. 'Leren in de zomer? Helemaal niet erg. Dit is leuk!', vertelt Rayan (14) uit Syrië.

Het taalprogramma, dat toepasselijk de naam TaalZomer draagt, komt uit de koker van Jeroen van der Zijde. Hij verbaast zich over de Nederlandse taalopleiding die de vluchtelingen moeten afleggen: 'In maximaal twee jaar moeten jongeren Nederlands leren, vertelt hij. 'En dat is gewoon ongelofelijk moeilijk in zo'n korte tijd.'



Hij begon daarom een speciaal taalprogramma op het Grotiuscollege in de zomer. 'In de zomervakantie stoppen alle lessen en thuis praten de jongeren bijna geen Nederlands. TaalZomer helpt deze jongeren in twee weken om hun taalvaardigheid en zelfvertrouwen te verbeteren', zegt hij.



Energieke theaterlessen



Dat gebeurt onder andere in energieke theaterlessen. 'In de klas leren ze natuurlijke nieuwe woorden, maar in de dramalessen wordt dit in de praktijk gebracht. Hier vergroten ze hun zelfvertrouwen om zichzelf in het Nederlands uit te drukken', aldus theaterdocent Evamei Segmond Von Banchet.



De jongeren trekken vervolgens de straat op om de taal echt te oefenen. Abiel (15) uit Eritrea: 'We zijn naar de IKEA geweest om woorden te leren over wonen. We deden een wedstrijdje wie als eerste zijn lijstje met spullen had afgemaakt. Heel leuk!'



Jammer dat het al bijna is afgelopen



Volgens de theaterdocent slaat het programma echt aan: 'De leerlingen hebben eigenlijk vakantie, maar komen hier vrijwillig naar toe. Dat getuigt van enthousiasme.'



Ook Rayan heeft het naar haar zin: 'Je kan beter naar school gaan dan thuiszitten en slapen. Ik kan best goed leren en vind Nederlands niet zo moeilijk. Ik vind het eigenlijk heel erg jammer dat morgen al de laatste dag is.'