Gewapende overvaller hoort zes jaar cel eisen

BODEGRAVEN - Het Openbaar Ministerie eist zes jaar celstraf tegen de man die in januari drie gewapende overvallen pleegde op bakkerijen in Waddinxveen en Oudewater, en op een bloemenzaak in Bodegraven. Ook werd de verdachte uit Driebruggen betrapt op een hennepkwekerijtje in huis, een neppistool en harddrugs.

De overvallen hadden veel impact in de kleine plaatsen. Verdachte Cor B. (27) uit Driebruggen zit sinds zijn laatste overval, op bloemenwinkel De Klaproos in Bodegraven , vast. Daar had hij met een groot mes gezwaaid: 'Ik wil je geld hebben, opschieten!' De buit zou 265 euro hebben bedragen. In Banketbakkerij De Vlaam in Waddinxveen was op 17 januari ook met een mes gezwaaid. De buit bedroeg daar ruim 700 euro net als een dag later in Echte Bakkerij John Treur in Oudewater. Ook hier was een mes in het spel.De verdachte's zus ontdekte waar hij mee bezig was en trok aan de bel. Ook zou een kenteken naar de verdachte hebben geleid. Cor B. heeft van begin af aan bekend. Volgens hem ging het om ‘een wanhoopsdaad’. Hij had geld nodig om schulden af te lossen. Cor B. was eigenaar van een sisha-lounge in Alphen aan den Rijn en had de administratie nogal laten versloffen. 'Het was knap stom. Ik zit ermee in de maag wat ik de mensen heb aangedaan. Ik heb er erg veel spijt van,' zei hij.Cor stuurde excuusbrieven naar Banketbakkerij de Vlaam, Echte Bakkerij John en de bloemisterij. Toch hebben sommige slachtoffers nog steeds last van wat er in januari gebeurde. De verkoopster van de bloemisterij lijdt aan post-traumatische stress en heeft psychologische bijstand nodig om weer in de winkel te staan. Zij vraagt 1200 euro als bijdrage en smartengeld.De officier van justitie spreekt van ‘de ergste nachtmerrie’ die winkelpersoneel kan overkomen. Voor de spijtbetuigingen van de verdachte koopt ze niks, zo stelt de officier. 'Hij ging door na deeerste keer en je maakt niet ongedaan wat er gebeurd is.' Met haar strafeis wil ze een signaal afgeven dat gewapende overvallen moeten worden aangepakt. Ze eist daarom zes jaar cel, zonder een voorwaardelijke straf.De advocaat van de verdachte bepleit een aanzienlijk lagere straf, omdat Cor B. zich oprecht verantwoordelijk zou voelen voor zijn wandaden. Zo zou hij 's nachts nog steeds wakker liggen van wat hij zijn slachtoffers heeft aangedaan. Vanuit de cel had hij excuusbrieven gestuurd naar de middenstanders. Verder wil zijn hechte familie hem helpen als hij vrij komt en er zou hem dan een baan wachten.De rechtbank doet 3 augustus uitspraak.