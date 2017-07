ADO legt aanvaller Elson Hooi voor twee jaar vast

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zich donderdag versterkt met aanvaller Elson Hooi. De voormalig speler van NAC Breda tekent in Den Haag een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. De 25-jarige international van Curaçao komt transfervrij over van het Deense Vendsyssel FF.

Hooi maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij NAC en speelde vervolgens bij het Deense Viborg, FC Volendam, Ermis Aradippou op Cyprus en Vendsyssel. Hij deed afgelopen maand met Curaçao mee op de Gold Cup, maar de debuterende ploeg was na drie nederlagen uitgeschakeld.'Ik ken Elson nog uit de tijd dat ik technisch directeur was bij NAC. Hij kan voor ADO Den Haag zeker een meerwaarde zijn', zei manager voetbalzaken Jeffrey van As. 'ADO Den Haag is een hele leuke club met een mooi stadion. Ik sta te popelen om te beginnen. En ik ben topfit, want ik heb veel gespeeld met de nationale ploeg', liet Hooi weten.