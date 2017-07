Storing bij Liander: straatverlichting brandt

De straatverlichting brandt in Leiden. Foto Unity

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een beetje een gek gezicht is het wel; brandende straatverlichting overdag. Door een storing zijn de lichten aan in delen van Alphen aan den Rijn, Zevenhuizen, Waddinxveen, Nieuwkoop en Boskoop. Volgens netbeheerder Liander is er een storing in het toonfrequentsignaal waardoor de lichten niet meer uitgaan.





Eerder was er ook een storing in Leiden en omstreken, maar die is inmiddels opgelost, meldt Liander. De storing ontstond rond 14.30 uur.



'Tot de storing is opgelost, blijven de lichten branden', legt een woordvoerder van Liander uit. Hoelang het duurt voordat het signaal weer gaat werken is niet bekend.