Tien dagen wind en zeilen in Noordwijk

De eerste dag zit erop. Foto Dennis Kranenburg

NOORDWIJK - 'Geef me wind en zeilen, geef me zon en Noordzee'. Daarvoor moet je de komende tien dagen in Noordwijk zijn. Daar is donderdag namelijk zowel het EK als het WK catamaran-zeilen van start gegaan.





In totaal doen er de komende tien dagen zo’n 285 catamarans mee aan de EK en WK strijd. 'Iedereen komt lachend van het water af, zulke mooie omstandigheden hadden we vandaag', zegt organisator Klaas van Duin. 'Alle toppers doen mee en daar zijn we als organisatie natuurlijk erg blij mee.'

Volgens de organisatie was het donderdag topweer. De catamarans die in alle vroegte van start gingen waren veel eerder klaar met hun race dan gepland.