Zomerliefde: Andrea ging naar Turkije en trouwde met de hotelmanager

ZOETERMEER - Zon, strand en hete nachten. Het is weer de tijd van zomer- en vakantieliefdes. Meestal vervaagt de verliefdheid en blijven de herinneringen. Bij Andrea Arlan uit Zoetermeer werd het meer dan een herinnering. Ze ging in 1984 op vakantie naar Turkije met haar ouders en kreeg in het hotel een wel zeer speciale behandeling.

Andrea's ouders maakten zich al zorgen over de rekening die eind van de vakantieperiode zou volgen. Maar er kwam geen vette rekening. Wel een huwelijksaanzoek.De hotelmanager nam Andrea op een van de laatste avonden van de vakantie mee naar een terrasje. En daar gebeurde het. 'Daar hebben we gedanst. De vonk sloeg over. We voelden veel voor elkaar', vertelt Andrea meer dan dertig jaar later.'Binnen een week hebben we afgesproken dat we met elkaar zouden trouwen.' Inmiddels zijn ze 33 jaar bij elkaar en hebben een zoon en een dochter. 'Het geeft zo veel goeds, een gemengde relatie. Het is een verrijking van alles, van je hele leven.'