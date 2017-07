Zomerliefde: boze pensionhouder zorgt voor liefde die al 20 jaar duurt

Foto: Janine Odink

DEN HAAG - Hij zag meteen dat ze heel lang was en op hakken liep, 'dus ik ging naast haar op het puntje van mijn tenen lopen, want ik wilde niet als een klein mannetje naast haar staan.' Dat was het begin van de liefdesgeschiedenis van de Argentijn Ariel Couvoroubias en de Nederlandse Janine Odink. Ze ontmoetten elkaar in 1997 in Chili.





Drie jaar hebben ze samen in Chili gewoond, maar niet meer in dat pension. Janine en Ariel hebben inmiddels twee kinderen en een restaurant in het centrum van Den Haag. Ze zijn al ruim twintig jaar samen.



