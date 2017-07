Supermarktmedewerker is boze klant de baas

NOORDWIJK - Wat doe je als een boze klant je te lijf gaat? Het hoofd koel houden en op een rustig moment diegene met een judoworp op de grond gooien. Een medewerker van supermarkt Albert Heijn aan het Noordwijkse Bonnikeplein demonstreerde dat donderdag feilloos. Een filmpje van zijn ingreep is al bijna een half miljoen keer bekeken.

De supermarktmedewerker krijgt een klap in zijn gezicht, maar slaat even later toe . Onder de video op Dumpert oogst hij veel complimenten voor zijn actie. 'Goed rustig gebleven en gewacht op het goede moment om in te grijpen. Klasse!', zegt een bezoeker van de site.'Goed bezig kerel! Laat je niet intimideren', reageert een ander. Weer iemand anders hoopt dat hij voor zijn 'heldendaad' een bonus krijgt. Collega's bevestigen aan Omroep West dat het filmpje is opgenomen in de Noordwijkse vestiging van Albert Heijn, maar willen verder niks over het incident kwijt.