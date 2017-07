Oranje-vrouwen op koers voor kwartfinale EK na tweede zege

DEN HAAG - Op het EK in eigen land hebben de Nederlandse voetbalsters ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Denemarken donderdagavond met 1-0 op Het Kasteel in Rotterdam. Sherida Spitse maakte in de eerste helft uit een strafschop het enige doelpunt.

Oranje heeft na de eerdere overwinning op Noorwegen nu zes punten en heeft aan een gelijkspel genoeg om zich te kwalificeren voor de kwartfinales. In de laatste groepswedstrijd neemt Nederland het maandagavond op tegen België. Dat duel wordt afgewerkt in Tilburg.In het elftal van bondscoach Sarina Wiegman uit Den Haag was de Naaldwijkse aanvoerster opnieuw basisspeelster. Ze werd net na rust vervangen door Stefanie van der Gragt. Ook de Haagse Lineth Beerensteyn mocht voor de tweede keer invallen.Van extra druk of spanning leek geen sprake bij Oranje, dat de wedstrijd in de openingsfase domineerde. Shanice van de Sanden bediende twee keer Vivianne Miedema, maar de spits die zo hunkert naar een doelpunt op een eindtoernooi kon steeds net niet lekker bij de bal. Miedema stond even later precies in de baan van een schot van Jackie Groenen en voorkwam daarmee onbedoeld de openingstreffer.Oranje kwam in de twintigste minuut alsnog op voorsprong, al kreeg het daarbij wel wat hulp van de Duitse scheidsrechter. Daniëlle van de Donk was de bal in het zestienmetergebied eigenlijk al kwijt, toen ze heel licht werd geschampt. De scheidsrechter zag er een strafschop in en Spitse schoot de bal strak in de hoek: 1-0.Kort daarna ontsnapte de ploeg van Wiegman aan de gelijkmaker na slordig balverlies achterin. De Deense aanvoerster Pernille Harder kon daardoor vrij uithalen, maar keepster Sari van Veenendaal kon haar niet al te geplaatste schot wegtikken. In de tweede helft kwam Oranje steeds meer onder druk te staan. Nederland kon de bal amper meer in de ploeg houden, wat leidde tot een aantal grote kansen voor Denemarken. Van Veenendaal hield Oranje echter op de been, waardoor de kwartfinale nu heel dichtbij is.