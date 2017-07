Waterpolosters Oranje naar tussenronde WK na nederlaag

Oranje-keepster Debby Willemsz (ex-GZC Donk) in het WK-duel met Hongarije. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De Nederlandse waterpolosters zijn veroordeeld tot het spelen van een tussenronde om de kwartfinales van het WK te bereiken. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor donderdag de laatste groepswedstrijd op het WK in Boedapest met 10-8 van Hongarije en eindigt daarom als tweede in groep C.





Nederland - met Kitty Lynn Joustra (van ZVL-Hawabo uit Leiden), Nomi Stomphorst en Marlous Nijhuis (beiden spelend bij het Goudse Widex/GZC Donk) treft zaterdag in de tussenronde Rusland. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinales.



Oranje had eerder met ruime cijfers gewonnen van Frankrijk en Japan en was daarom al zeker van de tussenronde. Bij winst in de groep had Nederland zich echter rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinale. Tegen het thuisland ging het mis in het derde kwart. Daarin liep Hongarije van 3-3 uit naar 7-5. Die voorsprong gaven de goed verdedigende Hongaarse waterpolosters voor eigen publiek niet meer weg.

