Haagse journalist aangevallen door jongeren in Marokko

In juni was er een demo in Den Haag. Foto: Regio15

DEN HAAG - Journalist Willemijn de Koning uit Den Haag is donderdag aangevallen in Marokko tijdens een demonstratie in de stad Al Hoceima. Dat schrijft ze op Twitter. De Koning werkt als correspondent in Marokko.









Volgens De Koning werd ze door demonsterende jongeren gezien als een door de politie ingehuurde relschopper. Haar telefoon werd afgepakt en schreeuwden in Riffijns dialect naar haar. 'Ik werd tegen de muur gedrukt en vreesde voor mijn leven', zo schrijft ze op Twitter.



De Koning werd gered door andere journalisten. De demonstranten gaven haar wel haar spullen terug en zeiden 'sorry'. De Koning was bij de demonstratie om verslag te doen voor onder andere BNR. De Koning werkte hiervoor bij mediapartner Den Haag FM.



Achtergesteld



De bewoners van het Rifgebied voelen zich achtergesteld en pleiten al jaren voor beter onderwijs, betere gezondheidszorg, meer werkgelegenheid en betere infrastructuur. De afgelopen maanden is er op verschillende plaatsen in het gebied gedemonstreerd.



