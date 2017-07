West Wekker: Boze klant neergegooid en Haagse journalist aangevallen in Marokko

Foto: Regio15

REGIO - Goedemorgen! Met het weekend voor de deur praten we je bij over het nieuws van gisteravond. Op internet werd vooral veel gesproken over de actie van een supermarktmedewerker in Noordwijk, die een boze klant op een wel heel bijzondere manier de baas was.

1. Supermarktmedewerker is boze klant de baas

IJzig koel bleef een medewerker van Albert Heijn aan het Bonnikeplein. Op een veel bekeken filmpje is te zien hoe een boze klant hem in zijn gezicht slaat, maar even later met een judoworp naar de grond gaat. De boosdoener (21) is naar het politiebureaugebracht en moet zich voor de rechter verantwoorden.



2. Haagse journalist aangevallen door jongeren in Marokko

Even vreesde de Haagse journaliste Willemijn de Koning voor haar leven. Ze werd aangevallen tijdens een demonstratie in de Marokkaanse stad Al Hoceima, schrijft ze op Twitter. Collega-journalisten hebben De Koning nog net op tijd kunnen redden.



3. Oranje-vrouwen op koers voor kwartfinale EK na tweede zege

Een reuzenstap richting de kwartfinales van het EK hebben de Nederlandse voetbalsters, onder leiding van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman, gisteravond gezet. Ze wonnen hun tweede wedstrijd opnieuw met 1-0. Deze keer werd Denemarken verslagen op Het Kasteel in Rotterdam en maakte Sherida Spitse uit een penalty de enige goal.



4. Gewapende overvaller hoort zes jaar cel eisen

Voor het plegen van drie gewapende overvallen, op bakkerijen in Waddinxveen en Oudewater en een Bodegraafse bloemenzaak, heeft het Openbaar Ministerie zes jaar celstraf geëist. De verdachte, een 27-jarige man uit Driebruggen, zit sinds zijn laatste overval vast. In zijn huis werden ook nog een hennepkwekerijtje, een neppistool en harddrugs gevonden.





