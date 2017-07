Voetganger gewond bij aanrijding tramlijn 15

Foto Regio 15

DEN HAAG - Een voetganger is donderdagavond laat gewond geraakt toen hij op de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag door een tram werd aangereden.

Volgens de nieuwssite Regio 15 stak het slachtoffer plotseling de rails over. De tram kon niet meer op tijd stoppen. Het slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Tramlijn 15 was donderdagvond door het ongeluk in beide richtingen gestremd.