Kapotte waterleiding zet straat blank in Maasland

Foto Marofer

MAASLAND - Een kapotte waterleiding heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor de nodige overlast gezorgd in Maasland. Een deel van de Prinses Beatrixlaan stond blank.

Drie huizen hebben volgens een werknemer van het waterleidingbedrijf Evides onbekende schade opgelopen. Volgens het persbureau Marofer is door de lekkage een groot gat ontstaan in de weg. Een stuk stoep en asfalt raakten los. De gemeente was vrijdagochtend vroeg nog bezig met de reparatie.



Direct na de melding heeft de brandweer het water weggepompt. De medewerkers van het waterleidingbedrijf hebben vervolgens een aantal hoofdkranen dicht gedraaid. Daardoor zat een onbekend aantal huishoudens zonder water. De oorzaak van de breuk is nog niet bekend. De gemeente heeft hekken geplaatst, zodat er geen verkeer op de Prinses Beatrixlaan tussen de Prinses Irenelaan en Molenweg kan komen.