'Ons bed stuiterde door de kamer', regiogenoten getroffen door aardbeving Kos

Scheuren in de muur van het hotel waar Groenendijk slaapt. Foto: Rien Groenendijk

Foto: Rien Groenendijk

De aardbeving was te voelen in het gebied tussen de Turkse kust en Kos. Twee mensen kwamen om het leven en zeker 120 mensen raakten gewond. Touroperator TUI heeft 2700 Nederlandse vakantiegangers in het gebied zitten.Groenendijk en zijn vrouw lagen net op bed in hun hotel even buiten Kos-stad toen alles begon te trillen. Hij riep zijn dochters en samen renden ze midden in de nacht op blote voeten naar buiten. 'Ik dacht: we moeten hier wegwezen.'Het gezin heeft de hele nacht op de parkeerplaats doorgebracht, samen met andere hotelgasten. Slapen zat er niet meer in. 'Je zit de hele tijd te wachten op wat er nog komt.' Zijn dochters van 16 en 21 wilden gelijk naar huis. 'Maar dat kan niet, de vliegtuigen zitten vol. We zitten hier nog één week, je hebt weinig keus. We zullen het moeten uitzingen.'Groenendijk ziet op tegen de aankomende nachten. 'Die worden eng. Het rommelt nog steeds. Ik denk dat ik een tasje naast mijn bed klaarzet met wat spullen, voor als je snel naar buiten moet.'Ook Leiderdorper Ron van Leeuwen is samen met zijn vrouw op Kos. 'We werden wakker door het geluid van de aardbeving en zijn behoorlijk geschrokken', zei hij op Radio West. 'Ik was diep in een droom. Op gegeven moment dacht ik: volgens mij zit ik een vrachtwagen die behoorlijk schudt.'Ron en zijn vrouw zijn direct naar buiten gegaan. Er stonden al veel mensen op straat. In het hotel waar ze verblijven is behoorlijk wat schade. Muurtjes zijn omgevallen en tegels gescheurd. Niemand is gewond geraakt.