Ron van Leeuwen uit Leiderdorp: Nog steeds naschokken op Kos

Foto Archief ANP

LEIDERDORP - Op het Griekse eiland Kos waren er vrijdagmorgen nog steeds naschokken van de aardbeving, die een kracht had van 6.7 op de schaal van Richter. Dat zei Ron van Leeuwen uit Leiderdorp die samen met zijn vrouw Verona op Kos met vakantie is.

'We werden wakker door het geluid van de aardbeving en zijn behoorlijk geschrokken', zo zei hij op Radio West. Ron en zijn vrouw zijn direct naar buiten gegaan. Er stonden al veel mensen op straat. In het hotel waar ze verblijven is behoorlijk wat schade. Muurtjes zijn omgevallen en tegels gescheurd. Niemand is gewond geraakt.



Volgens Ron zijn de doden en gewonden vooral gevallen in de stad. Zijn vrouw en hij verblijven aan de kust. Bij de aardbeving kwamen twee mensen om het leven. Er zijn zeker 120 gewonden. Ron en Verona zijn van plan hun vakantie gewoon af te maken.