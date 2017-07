Kinderen nemen programma Van de Kaart over

Foto: Omroep West

NOORDWIJK - Je kent het programma vast: Van de Kaart. Presentatrice Jet Sol trekt in een recht lijn door de regio. Deze maand is ze op vakantie. En daarom nemen de kinderen van de buitenschoolse opvang Sport Start in Noordwijk het stokje even over.

De kids moesten meerdere obstakels overbruggen. Ze moesten door huizen lopen, over schuttingen heen klimmen, een boze buurman ontwijken en door sloten lopen. 'Ik durf het wel, maar ik denk dat het heel vies is', zegt een meisje als ze door een sloot moet.





Door: Redactie Correctie melden