Naomi bevalt van zoon op parkeerplaats

Kevin en Naomi met hun dochter en pasgeboren zoontje en het personeel dat ze heeft geholpen (Foto: HagaZiekenhuis)

DEN HAAG - De geboorte van een kind is altijd bijzonder maar voor Kevin en Naomi was de gebeurtenis wel heel speciaal. Hun zoontje werd op 10 juli 's avonds laat geboren op de parkeerplaats van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Deze week haalden ze samen met de verpleegster en verloskundige herinneringen op.





Dat het zo snel zou gaan hadden de twee niet verwacht. Aangekomen op de parkeerplaats regelde Naomi's schoonmoeder via de portier een brancard. Nog voordat ze daarop naar de afdeling kon worden vervoerd startte de bevalling.



Koplampen



Twee verpleegkundigen en een verloskundige kwamen na een telefoontje naar buiten gerend. Kevin zorgde voor genoeg licht met de koplampen van de auto.



De bevalling verliep ondanks de omstandigheden voorspoedig, om 23.01 uur werd Marcellus Joshua White gezond geboren. Een week na de bevalling gingen de ouders terug naar de parkeerplaats waar ze iedereen die bij de bevallig was weer zagen. Een mooie herinnering, die ze niet snel zullen vergeten.



