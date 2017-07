Met Zoetermeerse wandelaars over de finish: Nijmeegse Vierdaagse live op TV West

REGIO - Tienduizenden wandelaars lopen vrijdag de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Omroep West is daar ook bij. Vanaf 14.00 uur kan je de lopers op TV West binnen zien komen.

Ook is de laatste dag te volgen via ons liveblog . We lopen samen met de Zoetermeerse wandelgroep over de finish.