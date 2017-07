Jongen (16) ligt zwaargewond op N206

Ambulance

NOORDWIJK - Een 16-jarige jongen uit Voorhout is donderdagnacht zwaargewond gevonden op de N206 bij Noordwijk. De politie staat voor een raadsel en wil graag weten hoe de jongen gewond is geraakt.

Agenten vonden de jongen om 2.00 uur na een melding van een automobilist. In de berm van de weg lag een snorfiets.



De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben of meer weten.