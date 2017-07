Politiefan Given (3) aait iedere dag de politieauto's

Given de politiefan (Foto: Daniella Moharbiersing)

Given de politiefan (Foto: Daniella Moharbiersing)

Given is zo gek op politieauto's dat hij ze iedere dag even begroet op de parkeerplaats bij politiebureau Beresteinlaan in Den Haag en dat bleef niet onopgemerkt. Hij mocht zich deze week even een echte agent noemen bij het politiebureau in Den Haag. Een pak, een rondleiding en natuurlijk een kijkje in zijn lievelingsauto's.Met een tas vol politiespulletjes ging hij weer naar huis. Zijn moeder is dankbaar voor de hele ervaring. 'Jullie hebben mijn zoontje z'n dag gemaakt!!! Jullie zijn z'n HELDEN!!!!', laat ze weten op de Facebookpagina van het politiebureau. Het gebeurt vaker dat kinderen een kijkje nemen in het leven van een politieagent maar zo'n fan als Given blijft bijzonder.