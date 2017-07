'Het helpt niks', wisselende reacties op verplichte legitimatie Zuiderparkbad

DEN HAAG - Sinds twee weken moeten bezoekers van Haagse zwembaden zich legitimeren bij de ingang. Dat roept verschillende reacties op bij bezoekers van het Zuiderparkbad in Den Haag. Sommigen begrijpen de regel, anderen vragen zich af of de maatregel de overlast echt kan verhelpen.

'Een legitimatie helpt helemaal niks', laat een man weten. Hij gaat samen met zijn vier zoons zwemmen bij het Zuiderparkbad in Den Haag. In dat zwembad werden in twee jaar bijna vijftig incidenten van overlast gemeld. Inmiddels moet iedereen ouder dan 14 jaar zich kunnen legitimeren bij de ingang.'Ook met een geldige ID-kaart kunnen jongeren alsnog onrust trappen. Het probleem kan alleen verholpen worden door een speciaal zwempasje, zoals in Amsterdam het geval is', aldus de man.Er zijn ook mensen die begrip hebben voor de maatregel. 'Het zal wel nodig zijn hè? Ik begrijp het daarom wel', zegt een oudere mevrouw. 'Het is alleen wel lastig als je er niet van gehoord hebt, want dan mag je écht niet naar binnen. Mijn zus had bijvoorbeeld geen legitimatiekaart bij zich en toen ging ons zwemuitje niet door.'Volgens de gemeente kan de legitimatieplicht leiden tot meer drukte bij de entree. 'Dat vinden we uiteraard vervelend, maar we zien ook dat veel vaste bezoekers het al gewend zijn', zegt woordvoerder Nathalie Nuiten.'Een belangrijke reden van deze maatregel is dat we bij overlast meteen doorhebben met wie we te maken hebben. Rotzooi trappen betekent een verbod, en door de legitimatieplicht kan zo'n verbod beter worden gehandhaafd', aldus de gemeente.De legitimatieplicht lijkt te werken. Op 3 juli hield de politie Den Haag een 23-jarige Hagenaar aan die een minderjarige zwemster lastigviel.