Grote zoekactie naar vermiste zwemmer bij Katwijk

Archieffoto

KATWIJK - In de zee bij Katwijk is vrijdagmiddag een grote zoekactie geweest naar een vermiste zwemmer. Drie reddingsboten en een helikopter werden ingezet, maar uiteindelijk is er niemand gevonden en is de zoekactie gestaakt.





De hulpdiensten doorzochten twee keer het zeegebied, maar konden niks vinden. Omdat er geen melding van een vermissing is binnengekomen, werd rond 13.45 uur gestopt met zoeken.





LEES OOK: 'Pas op voor muien in zee', waarschuwt Reddingsbrigade

'Het leek een serieuze melding', zegt een woordvoerder van KNRM Katwijk. 'De reddingsbrigade had iemand de zee in zien gaan en niet meer terug zien komen. Later kwam er nog zo'n zelfde melding binnen van iemand die op het strand zat.'De hulpdiensten doorzochten twee keer het zeegebied, maar konden niks vinden. Omdat er geen melding van een vermissing is binnengekomen, werd rond 13.45 uur gestopt met zoeken.