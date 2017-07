Blauwalg in Zoetermeer en andere locaties waar je nu niet moet zwemmen

Noord Aa Zwemstrand, Azieweg, Zoetermeer

Wollebrand, Broekpolderlaan, Honselersdijk

Natuurbad Te Werve, Huis te Landelaan, Rijswijk

Klinkenbergerplas Westoever, Haarlemmertrekvaart, Oegstgeest

Klinkenbergerplas Noordwestoever, Haarlemmertrekvaart, Oegstgeest

Reeuwijkse Hout, Reeuwijkse Hout, Reeuwijk

Plas Krimpenerhout

Braassemermeer, Plantage, Roelofarendsveen

Waterspeeltuin Korftlaan, Bieslandsepad, Delft

Waterspeelplaats Cronesteijn, Kanaalweg, Leiden

Speelvijver Europapark, Afrikalaan, Alphen aan den Rijn

Dobbeplas, Oudeweg 75, Nootdorp

Blauwalg bij recreatiegebied Noord Aa in Zoetermeer (Foto: Eduard van Dort)

Waarschuwingen bij recreatiegebied Noord Aa in Zoetermeer (Foto: Eduard van Dort)

Eerder deze week werd duidelijk dat er larven zitten in de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp. Die zorgden bij veel zwemmers voor flinke jeuk. Voor de zekerheid hebben we alle locaties met een negatief zwemadvies op een rijtje gezet.Op deze plekken geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalgen. Blauwalgen kunnen huidirritaties en maag- en darmklachten veroorzaken:Op deze plekken geldt een negatief zwemadvies vanwege onvoldoende waterkwaliteit, dit kan leiden tot maag- en darmklachten:Op deze plekken geldt een negatief zwemadvies vanwege zwemmersjeuk:Een negatief zwemadvies betekent dat het slecht is voor je gezondheid om het water te betreden. Bij veel wateren in de regio is een waarschuwing afgegeven dat de kans op bijvoorbeeld blauwalg reëel is. Alle adviezen kun je hier vinden.