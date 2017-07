Hond met grote piemel trekt aandacht van automobilisten

Foto: Telstar Online

NOOTDORP - Een huisje, boompje en beestje staan sinds deze week op de rotonde op de Poort in Nootdorp. Er is niets aan de verbeelding over gelaten: de hond op de rotonde is duidelijk een mannetje. Het geslachtsdeel zorgt voor menig gegiechel en verrekte nekken bij automobilisten.





'Toen onze eigen waakhond Goofy langs kwam lopen, viel het een van onze medewerkers op dat er toch echt iets aan de hond ontbrak. Dit hebben wij er toen maar op eigen initiatief onder gelast', schrijft Roweko op Facebook.



'Ik moest er wel om lachen'



Jan-Willem Dijksman van het makelaarskantoor vindt het hartstikke leuk. 'Het is een ludieke actie van Roweko, die had dat ding eronder gemaakt. Ik moest er wel om lachen', zegt hij lachend aan de telefoon. 'We zeiden nog: misschien gaat het het nieuws wel halen.'



Voorlopig staat de hond er nog wel even. Dijksman & Partners heeft de rotonde in bruikleen, in ruil voor het onderhoud van de rotonde mag het bedrijf er reclame op zetten. De hond heeft overigens nog geen naam. 'Misschien moeten we die maar gaan bedenken', zegt Dijksman.



