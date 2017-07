Verkeersbord in plat Haags verwijderd na klachten

Foto: Hans Hemmes

DEN HAAG - Een verkeersbord in Den Haag is na een week alweer weggehaald door de aannemer. Op het bord stond een tekst in plat Haags, maar te veel mensen snapten niet wat er stond, meldt mediapartner Den Haag FM.





Cabaretier Sjaak Bral liet eerder weten dat de Haagse spelling niet klopte.



Op het bord aan de Noordwal stond: 'Op duh hoâgtuh blèven hoe jèh mot fietsen oveâh duh Noâhdwal?' Wat betekent: 'Op de hoogte blijven hoe je moet fietsen over de Noordwal?' Er was bij de gemeente geklaagd dat het taalgebruik niet voor iedereen te begrijpen is, meldt Den Haag FM Cabaretier Sjaak Bral liet eerder weten dat de Haagse spelling niet klopte.