Hagenaar (34) aangehouden wegens witwaspraktijken

Foto: ANP

ZOETERMEER - 20.000 euro óf 146 dagen gevangenisstraf. Het hing al een tijd boven het hoofd van een 34-jarige Hagenaar die zich had ingelaten met witwas praktijken en cybercrime. De politie wist de man gisteren op te pakken bij een manege in Zoetermeer waar hij aan het paardrijden was.





Via Facebook kwam de politie er achter dat de man vaak te vinden was bij een manage in Zoetermeer. Daar konden ze de man te paard aanhouden. De Hagenaar is meegenomen naar het politiebureau en betaalde daar de openstaande boete.



De Hagenaar moest nog een schadevergoeding aan de slachtoffers betalen maar wist zijn straf tot vrijdag te ontlopen. De politie ging meerdere keren bij zijn huis langs, maar hij was nooit thuis.

Correctie melden