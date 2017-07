Ideeën genoeg voor bestrijden zwerfafval

Gedumpt afval op de hoek Zusterstraat / Loosduinsekade in Den Haag (Foto: Danny Snijders)

DEN HAAG - Zwerfafval naast ondergrondse vuilcontainers is een grote ergernis onder bewoners in onze regio. Dat bleek uit de reacties die binnenkwamen op het afvalmeldpunt van Omroep West. In grote delen van Den Haag, en op verschillende plaatsen in de buurgemeenten, blijkt vaak en veel naast de containers te worden gestort. Maar mensen klagen niet alleen, we kregen ook veel suggesties voor oplossingen.





'Zorg voor een snel opruimteam dat 24 uur er dag klaar staat om op meldingen af te gaan', stelt Guido Nafzger voor, 'of een pasjessysteem voor de containers zoals je dat in Alphen aan den Rijn al hebt. En laat de BOA's fout geplaatste zakken open maken op zoek naar adresgegevens van overtreders.' Verder wordt gepleit voor mobiele camera's bij bekende 'bijplaatscontainers'. Maar wethouder Revis vindt dat een te zwaar middel.



Gemeenteraad tegen



Een aantal ideeën is tijdens de



Er zijn ook plaatsen waar het kennelijk wel goed gaat. Uit de Bollenstreek, de Krimpenerwaard en Alphen aan den Rijn kregen we geen enkele reactie. Ook in de dure wijken van Den Haag lijkt het illegale afvaldumpen niet voor te komen.



