Paard onderuit op smalle brug bij natuurgebied Madestein

Paard gevallen bij recreatiegebied Madestein (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - Een paard is vrijdagmiddag volledig onderuit gegaan op een houten brug bij natuurgebied Madestein in Den Haag.

De merrie belandde na de val in een benarde positie. De veearts en brandweer hebben het dier met een kleine kraan van de brug af getrokken. Het paard is niet gewond geraakt.



Hoe het komt dat het paard is gevallen, is niet duidelijk. De amazone lijkt niet gewond.