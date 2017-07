Verkeersruzie loopt uit de hand: 'Ik snij je keel door'

DEN HAAG - 'Ik ga gewoon in hoger beroep, ben je gek ofzo!, zegt Daisy boos als ze de rechtszaal uitloopt. Ze is zojuist door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor geweldpleging. Haar vriendin Cindy staat ook terecht. Ze is samen met haar ouders en lijkt vooral opgelucht dat alles voorbij is.

De twee meisjes, beiden nog geen twintig en zonder strafblad, verschijnen vrijdag voor het hekje omdat ze een man mishandeld en bedreigd zouden hebben in de buurt van de Haagse Hogeschool. Daisy zou daarbij geroepen hebben dat de man haar maar moet volgen naar huis, 'dan snij ik daar je keel door'.De rechter behandelt de zaken apart van elkaar. Daisy is als tweede aan de beurt, haar leren jasje kraakt als ze zaal inloopt. Ze heeft geen advocaat bij zich, maar wordt gesteund door een goede vriendin, die op de voorste rij van de publieke tribune zit. De zaak draait om een uit de hand gelopen verkeersruzie.De vriendinnen zijn op de scooter onderweg naar koopavond in de Haagse binnenstad. Daisy rijdt, Cindy zit achterop. Als ze bij station Den Haag Hollands Spoor vrienden tegenkomen blijven ze even kletsen op het fietspad. Een passerende fietser vindt dat het groepje de doorgang blokkeert. 'Asociale kankerkinderen' roept hij, volgens Daisy.'Maar meneer, u kunt er toch door?', zou ze daarna nog gezegd hebben. Maar de man blijft schelden. Als hij over de ouders van het groepje begint te schelden besluit Daisy de man te volgen op haar scooter. Bij de Haagse Hogeschool komen de drie tot stilstand. En wat er dan gebeurt, daarover verschillen de meningen.Heeft u gescholden?, vraagt de rechter. Daisy: Ja, ik laat me geen kankerhoer noemen'. Een getuige vertelt daarover tegen de politie: 'Ik heb in een minuut nog nooit zoveel kanker gehoord.' Toen zou de fietser zijn kettingslot hebben gepakt. 'Meneer hier lossen we zo niks mee op', verklaart Daisy dat ze gezegd heeft.'Heeft u het slot gepakt?, vraagt de rechter. Ook daar heeft ze een antwoord op. 'Volgens mij heb ik het slot gepakt om het in de fietstas van meneer te leggen', ze knikt met haar gebruinde hoofd, haar blonde knot beweegt mee. Maar getuigen zien wat anders. Zij zien Daisy dreigen met het slot.De officier van justitie is duidelijk: hij vindt dat de meisjes nooit de confrontatie hadden moeten zoeken met de man. Hij eist voor beiden werkstraffen. Inmiddels is ook de tweede verdachte binnengekomen. 'U bent allebei schuldig aan het plegen van openlijk geweld', zegt de rechter. 'Er is gescholden en geschreeuwd'.Ze kijkt Daisy streng aan: 'U heeft daar een grote rol in gespeeld. U heeft het slot opgepakt en daarmee gedreigd'. 'En u', zegt ze tegen Cindy, heeft niks gedaan om er afstand van te nemen.Ook zij krijgt een werkstraf; 50 uur voorwaardelijk. Lager dan de straf van Daisy. Dat is omdat zij niet gedreigd heeft met het slot. Ook is ze afhankelijk van Daisy en haar scooter om weer thuis te komen; ze moet dus wel mee als Daisy de achtervolging inzet.Aan het eind van de zitting vat de rechter de zaak nog even samen. Op een strenge toon, zegt ze: 'Het was een domme actie, u had gewoon niet moeten reageren.'In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?