Haagse Behangkoning John van Zweden in 2018 in gemeenteraad?

John van Zweden. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - John van Zweden wil de gemeenteraad in. Dat laat de ondernemer weten in een interview met de Nieuwe Revu. De Haagse Behangkoning was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer voor Groep de Mos en hoopt voor de komende verkiezingen in 2018 op een hoge plek op de lijst.





Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was Van Zweden



LEES MEER: Groep de Mos wil voederverbod in de buurt van broodcontainers

Van Zweden wil dat Groep de Mos bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de grootste gaat worden. ‘Maar ik zie mijzelf geen wethouder worden’, laat hij weten in het interview. ‘Daarvoor mis ik de bestuurlijke knowhow. Gemeenteraadslid lijkt me wel wat.’’Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was Van Zweden lijstduwer van Groep de Mos . Hij hield zich toen vooral bezig met het werven van sponsers en meedenken over het verkiezingsprogramma van de partij. Destijds vertelde Van Zweden dat hij ruzie met zijn vrouw zou krijgen als hij in de gemeenteraad plaats zou nemen.