Jonge vrouwen slachtoffer van straatroven in Zuiderpark

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - De politie onderzoekt meerdere straatroven die de laatste tijd in en rond het Zuiderpark in Den Haag hebben plaatsgevonden. Opvallend is dat vooral jonge vrouwen tussen de 20 en 30 jaar slachtoffer zijn geworden van de reeks overvallen.

Vrijdag was het weer raak. Aan de Troelstrakade, in de buurt van het Zuiderpark, probeerde een man een 21-jarige vrouw van haar tas te beroven. De vrouw viel van haar fiets toen de overvaller aan haar tas trok. De dader is zonder buit gevlucht.



De politie laat weten dat het de laatste tijd vaker raak is in het Zuiderpark. ‘Afgelopen tijd hebben wij meerdere aangiften van een straatroof opgenomen’, aldus een rechercheur van de districtsrecherche Den Haag Zuid. ‘Wat opvalt, is dat vrouwen tussen de 20 en 30 jaar op klaarlichte dag met name van hun smartphones beroofd worden.’



De politie zoekt getuigen die meer informatie kunnen geven over de overvallen in het Haagse park.





Door: Redactie Correctie melden