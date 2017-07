Grijze Koppen Orkest geeft zinderend optreden

DEN HAAG - Weken geleden startte Johan Overdevest met zijn grote project: het oprichten van een Grijze Koppen Orkest. Een koor bestaande uit ouderen en kinderen die, onder begeleiding van een fanfare, samen muziek maken. In het programma Goud voor Oud was het deze week zo ver en trad het orkest eindelijk op.

De ouderen hebben de afgelopen weken hard geoefend. Ook groep 5 van basisschool de Erasmus in Den Haag heeft flink zijn best gedaan op het instuderen van de muziek. Tijdens het optreden werd het nummer ‘Daar bij de waterkant’ gezongen.Het plezier spatte af van het optreden. Onder begeleiding van het orkest, maar ook met eigen instrumenten, werd er gezongen en gedanst. De ouderen waren na afloop van het optreden zichtbaar ontroerd.Overdevest organiseerde het Grijze Koppen Orkest voor het programma Goud voor Oud, waarin hij de wensen van eenzame ouderen in vervulling laat gaan.