Dode gevonden op Van der Kooijweg in Rijswijk

Stoffelijk overschot gevonden in Rijswijk (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Op de Van der Kooijweg in Rijswijk is een dode gevonden. De politie doet onderzoek op en rond de plek waar het stoffelijk overschot is aangetroffen, bevestigt een politiewoordvoerder.





De politie weet nog niet wanneer er meer informatie naar buiten kan worden gebracht, 'maar dat kan nog wel even duren'.



LEES OOK: Dode aangetroffen in het water bij Herenwerf in Maasland

'We hebben vanochtend het stoffelijk overschot van een persoon gevonden. Daar doen we momenteel onderzoek naar', aldus een woordvoerder van de politie. De van der Kooijweg was tijdelijk afgesloten in verband met het politieonderzoek.De politie weet nog niet wanneer er meer informatie naar buiten kan worden gebracht, 'maar dat kan nog wel even duren'.

Door: redactie Correctie melden