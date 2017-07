Noordwijkse directeur Stichting Vluchteling zag verwoesting in Irak met eigen ogen

NOORDWIJK - Tineke Ceelen heeft als directeur van de Stichting Vluchteling veel ellende gezien tijdens haar recente bezoek aan de Iraakse stad Mosul. De Noordwijkse wilde daar met eigen ogen zien hoe de stad eraan toe is. 'Pas als je naar de beelden kijkt, dringt de omvang van de verwoesting tot je door.'

Ceelen was in Irak om als directeur Stichting Vluchteling, onder meer bekend van de Nacht van de Vluchteling, de gevaarlijke situatie in Mosul te beleven. 'Leven in vluchtelingenkamp waar het nu 50 graden is, dat is een hel. Dus mensen proberen zo snel mogelijk weer naar huis te gaan.'Dat is voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan. De tocht zit vol gevaren, weet Ceelen. 'Het probleem bij de terugkeer van groepen vluchtelingen is het grote aantal door IS zelfgemaakte landmijnen, die liggen overal. Ook zitten er boobytraps in de huizen, waardoor mensen gewond raken. Er liggen nog veel gevaarlijke explosieven.' Ceelen wil daarom het meeste geld uitgeven aan het onschadelijk maken van explosieven.