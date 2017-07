Rijswijkse vishandel voor de veertiende keer op rij in top 10 van AD Haringtest

REGIO - Blijdschap bij Vishandel Koning aan het Boogaardplein in Rijswijk: voor de veertiende keer op rij - dit jaar een 8e plaats - staat hun haring in de top 10 tijdens de jaarlijkse AD Haringtest. Ook al is 2017 volgens het AD 'een moeizaam haringjaar' en is de kwaliteit van de Hollandse Nieuw 'niet opzienbarend', toch kijken we jaarlijks reikhalzend uit naar de lijst met de viswinkels waar je de beste haring kunt kopen.

De beste haring in onze regio koop je volgens het AD nog altijd bij Simonis op de Visafslagweg in Scheveningen. De afgelopen twee jaar stond de Scheveningse vishandel nog bovenaan de lijst . Dit jaar krijgt de haring als eindcijfer een 9,8 en dat is volgens de krant wederom een topprestatie'.Op de lijst staan 20 viswinkels uit onze regio . Dertien van hen halen een voldoende of (veel) hoger. Zeven scoren een magere voldoende of (veel) lager. Volgens de keurmeesters was Arie's Visboetiek aan de Leyweg in Den Haag de slechtste: de haring krijgt als cijfer een 0. Vishandel SeaZo uit Monster, die vorig jaar veel kritiek kreeg na de test, werd dit jaar niet getest De hoogste eer gaat dit keer naar de Rotterdamse vishandel van Ruud den Haan. Zijn haring scoort als enige een smetteloze 10. Onderaan de lijst eindigt de Ruisvis-verkoopwagen op de markt in Dordrecht. Niet geschikt voor menselijke consumptie', oordelen de keurmeesters.Den Haag - Vishandel Simonis (9,8): ‘Absolute topkwaliteit. Beslist proeven.’Den Haag - Viswinkel De Lange (9,4): ‘Alles klopt. Van het schoonmaken tot aan de laatste hap is het genieten.’Rijswijk – Volendammer Vishandel Koning (9,3): ‘Een visdetaillist zoals je die niet vaak zult tegenkomen.’Leiden – Vishandel Atlantic (9-): ‘Meervoudig oud-winnaar Atlantic laat een steekje vallen.’Alphen aan den Rijn – Visspecialist Sluizeman (9-): ‘Sluizeman heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld.’Bodegraven – Visgilde Teun van der Toorn (9-): ‘De moeite van het omrijden waard.’Gouderak – Visspecialist Jaap Struik (9-): ‘Een voorbeeld voor velen van zijn collega’s.’Nootdorp – Vis. (9-): ‘Groot respect voor jonge ondernemers als eigenaar Niels van de Coterlet.’Leidschendam – puurvis (9-): ‘Kan met het geluk van een goede partij nog hoger scoren.’Den Haag – Visspecialist Martin den Heijer (9-): ‘Hij weet waar hij mee bezig is.’Den Haag – Roeleveld Vis (8): ‘Paar verbeterpunten en dan scoort hij zo een 9 of hoger.’Voorburg – Toet Visspecialiteiten (7,5): ‘De vis wordt duur betaald.’’s-Gravenzande – Vishandel Jack de Scheveninger (6,5): ‘Onvoldoende is het niet, maar tegen een keertje overslaan zal ook niemand bezwaar maken.’Zoetermeer – Volendammer Vishandel Plat & Tol (5,5): 'Teugels aanhalen.’Alphen aan den Rijn – Rene’s Visspeciaalzaak (5): ‘Gebrek aan vakmanschap, en dat ga je snel proeven.’Den Haag – XL Vis (4): ‘Relatief hoog geprijsd en absoluut zonde van je geld.'Gouda – Van Doornik (3): ‘Dergelijke verkooppunten verzieken de markt.’Delft – Coop Hof van Delft (2): ‘Verpakking openen is het deksel van een rioolput lichten.’Den Haag – Vishandel Bezuidenhout (1,5): ‘Telkens als je met zulke troep wordt geconfronteerd, slaat de verbijstering toe.’Zoetermeer – Vis van Lon (0): ‘Het is wel duidelijk wat het niveau hier is.’Den Haag – Arie’s Visboetiek (0): ‘Totale onkunde op vele aspecten.’