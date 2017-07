Onrust in gevangenis Alphen na verkeerd geleverde winkelproducten

Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de gevangenis in Alphen aan den Rijn is het deze week onrustig geweest omdat gedetineerden niet de juiste winkelproducten kregen die ze besteld hadden. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aan Omroep West laten weten.





Er zijn sinds 1 juli problemen met de levering van bestelde producten, nadat een nieuwe leverancier aan de slag is gegaan. Gedetineerden krijgen soms een alternatief voor een product dat ze besteld hebben. Justitie is druk bezig met het oplossen van het probleem, aldus de woordvoerder.



Volgens de woordvoerder sneuvelde dinsdag een ruit en een aantal gedetineerden weigerde uit protest van de luchtplaats terug naar binnen te gaan. De directeur heeft daarop besloten de winkelproducten op donderdag in de cel te laten bezorgen. Bij die levering gedroegen vier gedetineerden zich agressief. Ze zijn in een strafcel geplaatst. Drie van hen zijn inmiddels overgeplaatst naar een andere gevangenis. Eerder deze week werd bekend dat een psychologe door een gedetineerde in de gevangenis werd aangevallen.